O espetáculo de abertura, já esgotado, está marcado para as 18:00 e será protagonizado pela dupla Fado Bicha, de Lila Fadista e João Caçador, no Jardim Multissensorial das Energias.

Pelas 21:30 será apresentada a peça “Instruções para abolir o Natal”, uma produção da ACTA — A Companhia de Teatro do Algarve, a ter lugar no Fórum Municipal Luisa Todi.

A encerrar o primeiro dia de festival, um apontamento musical de “Et Toi Michel” (nome da personagem que encarna o projeto a solo do músico setubalense João Mota), em frente à Casa da Cultura, às 23:00.

A edição deste ano tem asseguradas duas estreias: “Os Amores Clandestinos”, do grupo Hotel Europa, e “Lugar-Abrigo”, de Ricardo Guerreiro Campos.

Além de teatro, estão previstas outras iniciativas diversas, como exposições, ‘performances’, projeção de curtas-metragens, oficinas e conferências.

Com um orçamento próximo dos 65 mil euros, o Festival Internacional de Teatro de Setúbal, organizado pelo Teatro Estúdio Fontenova e pela Câmara Municipal de Setúbal, conta com o apoio financeiro do município sadino e do Ministério da Cultura, através da Direção-Geral das Artes.