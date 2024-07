A 19.ª edição do FIA marca a programação do mês de setembro, com o concerto, no dia 13, da Sinfonietta de Ponta Delgada, com participação de Gülsin Onay (piano) e Carla Caramujo (soprano).

Ainda no âmbito do FIA, seguem-se, no dia 15, o espetáculo de teatro “O Meu Amigo H.” (Teatro Nacional 21) e, no dia 20, o concerto de Cristina Clara, que faz a sua estreia nos Açores.

A temporada do teatro de Ponta Delgada para os últimos quatro meses de 2024 arranca no dia 7 de setembro, com o concerto narrado “Sonho de Uma Noite de Verão”, pela Sinfonietta de Ponta Delgada, com participação de João Reis como narrador.

Ainda na música, a programação do Teatro Micaelense também inclui, entre outros momentos, um espetáculo do Conservatório Regional de Ponta Delgada, no dia 1 de outubro, que assinala o Dia Mundial da Música, outro do coro Lundum Dei (formado por oito sacerdotes e com direção artística de Cristina Ventura) com a Banda Fundação Brasileira (4 outubro) e um concerto desta mesma banda com a cantora Áurea (2 novembro).

Na vertente do cinema, a agenda cultural inclui um ciclo de autores com a exibição dos filmes “Ryuichi Sakamoto – Opus", de Neo Sora, (1 outubro), “Anselm O Som do Tempo”, de Wim Wenders (dia 23), e “De Cor(ações)”, de Benoît Jacquot (dia 13). Mais tarde, nos dias 20 e 21 de dezembro, terá lugar a primeira edição do Azorean International Film Festival, com direção artística de Eliot Sheedy e Sofia Caetano.

Na comédia, destacam-se “Palcomédia VI”, com João Seabra, Pedro Oliveira, Carol Branco, Carlos Vidal e Tia Maria do Nordeste (dias 18 e 19 de outubro), “Tragédia A La Carte”, com interpretação de César Mourão, Carlos M. Cunha e Gustavo Miranda (15 novembro), e “Feliz Aniversário”, com João Baião, Fernando Gomes, Heitor Lourenço, Cristina Oliveira, Bruna Andrade e Joana França (30 novembro).

Entre outras iniciativas, estão ainda programados os espetáculos de teatro “Animais Domésticos”, pelo coletivo POP – Artes e Ofícios do Espetáculo (23 novembro) e de expressão dramática “No palco do Mundo”, com orientação de Eleonora Marino Duarte (19 outubro), a performance “Terra” e o espetáculo de dança “Fogo”, pelo Estúdio 13 (13 outubro).

O novo diretor de produção do Teatro Micaelense, Alexandre Pascoal, afirmou hoje na apresentação da programação para os meses de setembro a dezembro que esta é plural e “toca as várias áreas artísticas, tanto da música mais popular à música mais erudita, do teatro à comédia e ao cinema”.

O teatro celebra em setembro 20 anos da sua reabertura e “tem sido apanágio da programação dar palco a múltiplos parceiros locais”, referiu.

Por sua vez a presidente do conselho de administração da instituição, Maria José Duarte, lembrou que a programação tem sido “eclética e com qualidade, e que vá ao encontro dos interesses das várias faixas etárias” do público açoriano.

“E, obviamente que o último quadrimestre de 2024 não será exceção. A nossa programação engloba vários estilos musicais, comédia, teatro, circo, dança e também cinema. Para além disso, teremos a programação direcionada para as escolas, para as famílias, para os idosos, inerente ao nosso serviço educativo”, afirmou.