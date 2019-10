“O medo do futuro” foi o primeiro tema em reflexão no encontro entre Bernardo Pires de Lima, investigador do Instituto Português de Relações Internacionais, e o filósofo brasileiro Francisco Bosco.

Numa viagem ao passado do Brasil, entre a presidência de Fernando Henrique Cardoso, a destituição de Dilma Rousseff e a eleição de Jair Bolsonaro, Francisco Bosco defendeu que o Brasil “estava muito melhor” antes das últimas eleições, quando elegeu Jair Bolsonaro: “Elegemos o nosso palhaço particular”, declarou.

Num mundo onde “a corrupção tem corroído a democracia em todo o mundo”, Bernardo Pires de Lima sublinhou, por seu lado, que “as pessoas tolerantes foram esmagadas pelos discursos populistas”.

Mas, assumindo-se um otimista, o investigador deixou a mensagem de que “o medo pode ser o melhor dos contributos para a renovação das democracias”.

Já na segunda mesa da noite, com Dulce Maria Cardoso e Donald Ray Pollock (Estados Unidos da América) a tentar “encontrar a normalidade na anormalidade”, foi Donald Trump o Presidente escolhido para alvo das críticas.