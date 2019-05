De acordo com a programação do evento dedicado ao tema “A última viagem”, no sábado, depois de uma oficina de tradução por Nuno Quintas, o festival arranca com uma mesa sobre “Portugal como último destino” com Fernando Ribeiro e José Milhazes, moderada por Pedro Vieira.

Ao longo do dia de sábado, o Cine-Teatro Constantino Nery vai receber nomes como o escritor britânico Alan Hollinghurst, à conversa com o vencedor do Prémio Pessoa em 2016, Frederico Lourenço, sob moderação do jornalista britânico Oliver Balch.

Mais tarde conversam nomes como Fernando Dacosta, Fernando Vendrell, Rui Pedro Tendinha, antes de Silvino Évora ler poemas da sua autoria.

No domingo, Helena Vasconcelos — a única mulher em seis mesas de discussão que reúnem um total de 18 convidados – e Mário Correia falam sob o mote de “O céu como destino”, com moderação de Tito Couto.

João Canijo, Rui Tavares, Hélder Gomes, Carlos Fiolhais, Rui Agostinho e Miguel Gonçalves compõem as mesas seguintes.