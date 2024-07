Na sua 16.ª edição, o festival, que se realiza até domingo no antigo parque de campismo da Madalena, em Vila Nova de Gaia, tem em cartaz mais de 30 artistas nacionais e internacionais divididos pelos cinco palcos do recinto que abre às 16:00 e fecha às 03:00.

Neste primeiro dia, os protagonistas do palco principal são as `boysband´ portuguesa D´ZRT, que atua às 23:45 e fecha a noite, e a britânica Take That, que atua duas horas antes.

Os D´ZRT, saídos da série de televisão “Morangos com Açúcar”, regressaram aos palcos em 2023 numa digressão que levou mais de 120 mil pessoas a 12 salas lotadas por todo o país, depois de se terem separado em 2008 após editar dois álbuns de originais “D’ZRT” e “Original”.

Um ano depois, os membros da banda Angélico Vieira (que morreu em 2011), Vítor Fonseca (conhecido por Cifrão), Edmundo Vieira e Paulo Vintém voltaram a juntar-se para o lançamento do trabalho “Project” e, em 2010, puseram fim à banda com um concerto no Rock in Rio, em Lisboa.

“Para Mim Tanto Me Faz”, “Verão Azul” e “Querer Voltar” foram alguns dos sucessos dos cinco álbuns dos D´ZRT.

Já a atuação da `boysband´ britânica Take That, que atualmente é composta por Gary Barlow, Mark Owen e Howard Donald, faz parte da digressão europeia “This life under the stars”.

Responsáveis por temas como “Back for good”, “Rule the world”, “The flood” ou “Never forget”, a banda divulgou em setembro o primeiro `single´ em cinco anos, “Windows”, que faz parte do nono álbum de estúdio “This life”.

Também ao palco principal sobem os portugueses DAMA, que em 2022 celebraram 10 anos de carreira, e que têm como êxitos “Não Dá”, “Casa” e “Loucamente”, estes dois últimos lançados nos últimos dois anos e que são, neste momento, as músicas mais ouvidas do grupo nas plataformas.

O artista português de 29 anos Syro, que lançou o seu primeiro álbum “Génesis” em 2021 e que, um ano depois participou no Festival da Canção, estreia-se no Marés Vivas com o segundo álbum editado este ano “11 11”.

Nos restantes palcos atuam Leo 2745, Catana, Branca Barros, Fernando Rocha, John Mendes, David Silva, João Miguel Costa e Orquestra Bamba Social.

Durante o Marés Vivas, a Sociedade de Transportes Coletivos do Porto (STCP) vai disponibilizar um serviço vaivém que, entre as 16:00 e as 04:00, fará a ligação entre os Aliados (Porto) e a entrada do recinto.