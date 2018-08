Este ano, o cartaz “percorre a distância considerável entre o fado e o rock, a kizomba e o ‘r&b’, a canção de recorte clássico e o ‘hip-hop'”, fazendo deste um festival “mesmo para todos”, de acordo com a organização.

No primeiro dia, destaca-se o nome de Jorge Palma, com um concerto “íntimo e especial recheado de grandes canções”. No mesmo dia, irão atuar também Filipe Catto, Carminho, Silva, Linda Martini, Peste & Sida, Anselmo Ralph, Virgul, Calema, Paus e Deejay Kamala.

Na sexta-feira, será a vez de atuarem Frankie Chavez, UHF, GNR, Miguel Araújo, Djodje, Moullinex e uma “embaixada do ‘hip-hop nacional'”, composta por Piruka, Jimmy P, Bispo, Deau e os Wet Bed Gang.

O terceiro dia fica marcado por “mil e uma paisagens musicais”, com Expensive Soul, Amor Electro, Sara Tavares, Rodrigo Leão, Ana Bacalhau, João Gil, Carolina Deslandes, Via, April Ivy, a Orquestra Bamba Social com Tiago e os DJ Rich & Mendes.

Este dia inclui ainda uma homenagem à cantora Cesária Évora, que morreu em 2001, considerada localmente como o “expoente máximo” da música cabo-verdiana. Lucibela, Lura, Nancy Vieira, Élida Almeida ou Teófilo Chantre darão voz aos maiores clássicos da Diva Descalça.

No domingo, o festival tem “encontro marcado com o futuro”, com um dia dedicado às crianças.