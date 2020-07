Em edições passadas, trataram das problemáticas da abstenção, dos direitos humanos e da Europa. Este ano, com o mote “Lembra-te: tu também és biodegradável”, o festival abraça o ambiente como tema central e quer debater a sustentabilidade e repensar a sociedade atual.

No ano em que Lisboa é Capital Verde Europeia, e com as alterações climáticas no centro de reivindicações em prol de um desenvolvimento mais sustentável, o festival dará especial atenção ao papel dos cidadãos como agentes transformadores.

Bárbara Rosa, codiretora artística do Festival Política, reforça que “um festival que exalta as liberdades jamais poderia ser suspenso numa época de assinalável enfraquecimento de muitas delas”, e fala do objetivo principal do evento: “adubar o pensamento crítico democrático, que subjaz à transformação social que o mundo reclama”.

Também Joana Gomes Cardoso, presidente da EGEAC (empresa responsável pela gestão de espaços culturais e eventos em Lisboa), que é entidade coprodutora do festival, defende que “numa altura de grande incerteza, em que vários pressupostos de convivência são questionados, é ainda mais importante existirem iniciativas como o Festival Política”.

Programa com olho verde

O festival abre este ano a programação do "Lisboa na Rua". O cartaz inclui debates, filmes e performances, mas também exposições e espetáculos de música e humor.

De 13 a 16 de agosto, são promovidas atividades gratuitas, sendo necessário o levantamento de bilhetes na bilheteira do Cinema São Jorge. O festival é inclusivo, já que os filmes estão legendados em português e todos os conteúdos orais são acompanhados por tradução em Língua Gestual Portuguesa.

A programação estará em breve disponível no site e é um convite à consciencialização, com a mensagem de que a participação de todos os cidadãos é a chave para “o saudável desenrolar da democracia e para uma equilibrada construção da consciência coletiva”, como refere o comunicado do festival.

Dia 13 de agosto

No primeiro dia de festival, às 18:00, o Fumaça, um órgão de comunicação social independente, terá a cargo a moderação do debate “A exploração da gente para a exploração da terra". Uma das perguntas será com que terra ficará para as gerações futuras, quando se fala em mão de obra intensiva.

Quanto ao cinema, as sessões cinematográficas das 21:30 serão com os vencedores dos Green Film Network Awards. Em salas diferentes serão exibidos, “Lost World”, de Kalyanee Mam; e “Ghost Fleet”, de Shannon Service e Jeffrey Waldron.