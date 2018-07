O Festival Summer Fest começa hoje na Ericeira, concelho de Mafra, e espera para os dois dias pelo menos 30 mil pessoas a assistirem aos concertos à noite.

Pensado de propósito para o festival, o projeto "Summer Clash" estreia-se em palco, durante hora e meia, juntando os ‘rappers’ Gson, Papillon, Holy Hood, Sir Scratch e Dj Big, pela seleção portuguesa, e Rincon Sapiência, Rashid, Drik, Barsosa, Kamau e DJ Nyack, do lado brasileiro.

Hoje à noite, atuam ainda o ‘rapper’ norte-americano French Montana, autor da música “Unforgettable”, e os nacionais Wet Bed Gang e April Ivy.

No sábado, é a vez do DJ The Jillionaire, dos Major Lazer, dos ‘rappers’ norte-americanos Joey Bada$$, Vic Mensa e dos portugueses Piruka e Pongo.

Pelo palco secundário, vão passar Fresh P, Dois Brancos & Um Preto, Cupcake Mafia (sexta), DJ Sensi, Mike Lyte e Projecto Bug (sábado).

O skate parque do festival vai contar com os ‘skaters nacionais’, como Jorge Simões e Bruno Senra, entre 70 atletas, que vão exibir as suas manobras.

O Summer Fest realiza-se no parque de estacionamento do parque de campismo da Ericeira, no distrito de Lisboa.