Entre hoje e sexta-feira, o festival acontece em toda a ilha e, no sábado, as atuações concentram-se em Ponta Delgada.

Nomes internacionais como Boogarins, Mdou Moctar, Mykki Blanco, Mdou Moctar ou The Mauskovic Dance Band, e figuras da música nacional como Três Tristes Tigres, Ermo, Dead Combo ou The Parkinsons são alguns dos artistas que se deslocam aos Açores por estes dias para atuações no Tremor, uma coprodução da Lovers & Lollypops, Yuzin e António Pedro Lopes.

Exposições, filmes e conversas estão também entre as atividades do certame, que terá no sábado o dia com maior número de atividades e concertos.

Um dos momentos de destaque do Tremor é o "Tremor Todo-o-Terreno", conjunto de duas experiências 'site-specific' que convidam o público a fazer percursos pedestres surpresa e a descobrir composições musicais originais, gravadas e tocadas ao vivo por artistas convidados.

À agência Lusa, a organização do festival declarou acreditar que a edição deste ano, a quinta, marcará um "antes e depois", nomeadamente por via de uma "experiência única" de 14 horas.

"Talvez haja aqui um antes ou depois. É um passo que nunca demos", contou António Pedro Lopes, um dos responsáveis do festival nos Açores, falando - sem desvendar detalhes - sobre uma parceria com o Governo dos Açores, que resultou num passatempo que permitirá a cerca de 40 pessoas testemunhar um evento surpresa comemorativo do 5.º aniversário do festival.

E concretizou: "Já tivemos concertos em piscinas de água quente, estufas de ananases, quartos de hotel, pistas de aviões, no palácio do presidente [do Governo Regional]". Desta vez, a organização quis, reiterou, marcar um "antes e depois" para o Tremor.