O curso oferece aos alunos competências e ferramentas no domínio artístico com três módulos de aprendizagem nas áreas de: Música, Teatro e Dança.

Durante uma semana, os alunos irão desenvolver as suas capacidades sob a orientação de profissionais do setor, tais como atores, cantores, músicos, coreógrafos, diretores vocais, figurinistas, técnicos, cenógrafos e encenador.

O curso reúne talentos que ambicionam trabalhar e representar em Teatro Musical com os mais experientes artistas profissionais que integram a Companhia de Filipe La Féria.

Este ano, os alunos irão participar na criação de espetáculos inspirados nos seguintes Musicais:

1.º Grupo – dos 6 aos 10 anos | A Pequena Sereia

2.º Grupo – dos 11 aos 16 anos | Aladino

3.º Grupo – dos 17 aos 20 anos | West Side Story

4.º Grupo – maiores de 21 anos | Revista à Portuguesa

O teatro informa que todos os sábados há uma apresentação ao público das principais cenas dos Musicais e a entrega de Diplomas de Participação a todos os alunos.

