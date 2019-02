O festival de artes dos Açores contempla a apresentação de dezenas de projetos inéditos que cruzam arte, dança, performance, arquitetura, design, cinema e música, havendo circuitos de arte que integram a apresentação de projetos em vários locais da ilha, segundo uma nota de imprensa.

O evento prevê também residências artísticas e de curadoria, exposições, performances, concertos, conversas, eventos paralelos e iniciativas que “promovem a produção e partilha de conhecimento com as comunidades locais, migrantes e visitantes do arquipélago”.

No âmbito do festival será construído no largo de São João, em Ponta Delgada, um pavilhão temporário assinado pelo coletivo Artworks & GA Studio com um projeto inspirado, no seu conceito e forma, pelo tradicional capote açoriano, que “acolhe o público e abre-se à cidade como o principal palco, ponto de encontro e convívio".

O novo projeto foi selecionado no âmbito da primeira edição de um concurso internacional de arquitetura, que envolveu 20 ateliês convidados, sendo que foi promovido pela Anda&Fala, associação cultural responsável pelo Walk&Talk, tendo o júri sido constituído pelos Mezzo Atelier, dupla de arquitetos que criou o primeiro pavilhão do festival em 2018, pela direção regional das Obras Públicas e Comunicações do Governo dos Açores e pela Trienal de Lisboa.

No circuito de exposições, estão previstos sete projetos individuais inéditos apresentados em simultâneo, em cinco locais da cidade de Ponta Delgada, pelos artistas Andreia Santana, Gonçalo Preto, Maria Trabulo, Rita GT, Mónica de Miranda, Miguel C. Tavares & José Alberto Gomes e Diana Vidrascu.