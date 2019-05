"Porque nos move o irrepetível e o singular, convidámos os ritmos de Krake para se juntarem à liberdade das palavras de Adolfo Luxúria Canibal. Um desejo antigo - nosso e deles - numa estreia absoluta, tanto por cá como pelos palcos desse país", afirma a organização do ZigurFest, em nota de imprensa enviada à agência Lusa.

O festival, que decorre de 21 a 24 de agosto, vai contar também com a presença da "eletrónica transgressora de Odete", que lançou recentemente o EP "Amarração", Filipe Sambado & Os Acompanhantes de Luxo, que editou em 2018 "Deixem Lá", assim como os projetos Violeta Azevedo e Jasmim.

"Este ano o festival mantém a tónica no risco, que se quer saudável, procurando sempre fazer algo diferente. O caminho que trilhamos, por sua vez, mantém-se o mesmo: continuamos a olhar em frente sob o signo da descoberta, do novo, do desafiante para nós, para as bandas, para os artistas plásticos e visuais e para a cidade", salienta a organização do ZigurFest.

Antes do festival, a 06 de julho, realiza-se o ‘warm-up’ ZigurFest, no Teatro Ribeiro Conceição, em Lamego, com a participação de Lavoisier, Galo Cant'às Duas e Random Gods.