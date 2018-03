O nome do vencedor do prémio ModaLisboa do concurso Sangue Novo foi anunciado pela presidente da ModaLisboa, Eduarda Abbondanza, no final do desfile dos oito participantes do concurso destinado a finalistas de cursos superiores de Design de Moda de escolas nacionais e internacionais e jovens ‘designers’ em início de carreira, que decorreu no Pavilhão Carlos Lopes.

Filipe Augusto, de 25 anos, venceu o concurso com a coleção “Colheitas”, de roupa para homem, com a qual homenageia a zona onde nasceu e vive, o Douro.

Os manequins apareceram vestidos “como as pessoas que trabalham nas colheitas se vestem para ir trabalhar”. “É uma visão minha, porque não é assim que elas vão, claro”, contou à Lusa no final do desfile.

Na coleção há “peças impermeáveis ou em plástico como elemento de proteção”, porque “são pessoas que têm de estar prevenidas para o tempo, para a chuva neste caso", por ser uma coleção de inverno.