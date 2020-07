“Corte” também será exibido este ano no IndieLisboa, na competição de curtas-metragens.

O festival de cinema de Cannes deveria ter acontecido em maio, mas não se realizou por causa da covid-19.

A organização não admitiu um cancelamento total do festival e, desde junho, tem estado a anunciar a seleção de filmes que poderão ser exibidos depois do verão.

A competição de ‘curtas’, já anunciada, integra o filme “O cordeiro de Deus”, de David Pinheiro Vicente.

A seleção oficial de ‘longas’, que deverão ser exibidas nos cinemas nos próximos meses e em 2021, com o selo de Cannes, integra, entre outros, “Na Penumbra”, do realizador lituano Sharunas Bartas, coproduzido pela portuguesa Terratreme, “The French Dispatch”, de Wes Anderson, “Été 85″, de François Ozon, “Falling”, a estreia do ator Viggo Mortesen como realizador, e “Soul”, de Peter Docter.