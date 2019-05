A ideia de fazer um documentário dedicado a João Ribas (1965-2014), que esteve na fundação das bandas Kus de Judas, Censurados e Tara Perdida, surgiu em 2012/2013 num concerto da última banda que o músico liderou.

“Foi como fã que cheguei a este projeto do documentário e a ideia inicial era tentar fazer com ele ainda vivo, mas decidi fazer na mesma em jeito de homenagem. Apesar de achar que as homenagens devem ser feitas com as pessoas vivas, achei que devia haver um documentário sobre a vida dele, a importância dele na música e no movimento punk e foi isso que me fez avançar”, contou o realizador, Paulo Antunes, à agência Lusa.

Com 32 anos, Paulo chegou à música de João Ribas pelos Tara Perdida, banda que surgiu em 1995, com a extinção dos Censurados. Depois disso, começou a ouvir também Kus de Judas e Censurados, bandas formadas na década de 1980 no bairro de Alvalade, em Lisboa, onde João Ribas cresceu e viveu.

Em setembro do ano passado, o músico foi homenageado em Alvalade com a inauguração de um mural no jardim junto à Biblioteca Municipal dos Coruchéus, que foi batizado João Ribas.

“Um punk chamado Ribas” começou a tomar forma já depois da morte do músico, a 23 de março de 2014, aos 48 anos. “Foi um trabalho longo, a primeira gravação que fizemos foi em maio de 2015 e demorou quase quatro anos a ficar concluído”, recordou Paulo Antunes.