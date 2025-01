Realizado por Jon M. Chu, “Wicked” está nomeado em cinco categorias, designadamente nas de elenco de atores e elenco de duplos de uma longa-metragem, enquanto Cynthia Erivo está indicada para melhor atriz principal e Ariana Grande está nomeada na representação secundária.

O ator Jonathan Bailey também está nomeado como melhor ato secundário neste filme.

Com quatro nomeações figura o filme “A complete unknown”, de James Mangold, focado no músico norte-americano Bob Dylan. Timothée Chalamet, Monica Barbaro e Edward Norton estão nomeados.

Nas categorias de televisão, a produção mais nomeada é a série “Shogun”, de Rachel Kondo e Justin Marks, um épico histórico ambientado no Japão no século XVII, com cinco nomeações.

Desta série, que já foi premiada nos Emmy e nos Globos de Ouro, Anna Sawai está nomeada para melhor atriz em série dramática e Hiroyuki Sanada e Tadanobu Asano estão indicados para melhor ator também em drama.

A nova temporada de “The Bear”, o drama familiar sobre a gestão de um restaurante, soma quatro nomeações.

A 31.ª edição dos prémios SAG, para interpretação em cinema e televisão, decorrerá a 23 de fevereiro em Los Angeles, Califórnia.