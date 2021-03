Tanto "Nomadland - Sobreviver na América" como "Rocks" somam sete nomeações para os BAFTA, mas apenas o filme de Chloé Zhao, que tem recebido vários prémios nas últimas semanas, está nas categorias de Melhor Realização e Melhor Filme.

"Nomadland - Sobreviver na América", terceira longa-metragem de Chloé Zhao, acompanha Fern (a atriz Frances McDormand), uma mulher que decide abandonar a vida convencional na cidade, atingida por uma crise económica, para ser nómada, numa carrinha.

O filme, que obteve os Globos de Ouro de melhor drama e melhor realização, está indicado ainda para os BAFTA de melhor fotografia, argumento adaptado e atriz principal, entre outros.

Sarah Gavron está indicada para o BAFTA de Melhor Realização, mas "Rocks" não está na categoria de Melhor Filme. Foi selecionado para a categoria de Melhor Filme Britânico.

"Rocks" é um drama sobre uma adolescente que passa a viver na rua com o irmão mais novo, depois de ambos terem sido abandonados pela mãe.

No ano passado, a academia britânica foi criticada por só ter nomeado homens para a categoria de Melhor Realização e por ter deixado de fora atores e atrizes negras nos prémios de representação, admitindo na altura a falta de diversidade, aparentemente colmatada este ano.

Bukky Bakray ("Rocks"), Radha Blank ("The Forty-Year-Old Version), Vanessa Kirby ("Pieces of a Woman"), Frances McDormand, Wunmi Mosaku ("His House") e Alfre Woodard ("Clemecy") estão indicadas para o BAFTA de melhor atriz.

Na categoria masculina, estão nomeados Riz Ahmed ("Sound of Metal"), Chadwick Boseman ("Ma Rainey: A mãe do blues"), Adarsh Gourav ("O tigre branco"), Anthony Hopkins ("The Father"), Mads Mikkelsen ("Another round") e Tahar Rahim ("The Mauritanian").

Para o BAFTA de Melhor Realização - dominado por mulheres - estão indicados Thomas Vinterberg ("Another Round"), Shannon Murphy ("Babyteeth"), Lee Isaac Chung ("Minari"), Jasmila Zbanic ("Quo Vadis, Aida?") e as já citadas Chloé Zhao e Sara Gavron.

Para Melhor Filme foram selecionados "The Father", "The Mauritanian", "Nomadland - Sobreviver na América", "Promising Young Woman - Uma miúda com potencial" e "Os 7 de Chicago".

O BAFTA de Melhor Filme em Língua Não Inglesa será disputado entre "Another Round", "Os miseráveis", "Minari" e "Quo Vaids, Aida?", enquanto o de Melhor Filme de Animação será entre "Soul - Uma Aventura com Alma", "Bora Lá" e "Wolfwalkers".

Este ano, a cerimónia dos BAFTA deveria ter acontecido em fevereiro, mas foi empurrada para abril por causa da covid-19, seguindo a decisão tomada pela academia dos Óscares, que adiou a entrega para finais de abril.

O anúncio dos BAFTA acontecerá apenas 'online', a partir do Royal Albert Hall, em Londres, em dois momentos, no fim de semana de 10 e 11 de abril.