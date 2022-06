Com dois dias esgotados e a “maior lotação de sempre” (mais de 100 mil pessoas nos três dias), o NOS Primavera Sound regressou ao Parque da Cidade do Porto. A toalha voltou a ser estendida e as flores na cabeça não faltaram, nem a felicidade de voltar aos grandes festivais de música. Porque há vida além dos palcos, estas são as melhores fotos de ambiente.

Rita Sousa Vieira / MadreMedia