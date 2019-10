No capítulo da Folia há vários espetáculos garantidos pela Fundação Inatel, que leva à vila os músicos Cristina Branco, Omniri, Danças Ocultas, Recanto, Diabo na Cruz, Por Terras do Zeca e O Gajo.

O Folio Ilustra volta a ser palco para a entrega do Prémio Nacional de Ilustração, além de deter uma programação que visa estreitar o contacto entre criadores e participantes, e na qual se destaca a PIM! - Mostra de Ilustração Para Imaginar o Mundo.

No que toca a exposições, há mais nove para ver ao longo do festival, que volta a debater as questões da educação, leitura e literatura, com oficinas, tertúlias, 'masterclasses' e o 5.º Seminário Internacional de Educação.

No que toca a curadores, destaque para a escolha da jornalista Ana Sousa Dias, no Folio Autores, em conjunto com Pedro Sousa, da Sociedade Vila Literária, que transita da última edição.

No Folio Educa mantém-se a curadoria de Maria José Vitorino e, no Folio Ilustra, a de Mafalda Milhões.

A Folia fica, tal como na edição anterior, sob a responsabilidade da empresa municipal Óbidos Criativa e da Fundação Inatel.

Por último, o Folio +, o capítulo mais alternativo do festival, fica a cargo da Livraria Ler Devagar, gerida por José Pinho.

O Folio teve a sua primeira edição em 2015, num investimento de meio milhão de euros, comparticipados por fundos comunitários.

A edição do ano passado proporcionou 831 horas de programação, envolvendo 554 participantes diretos, entre autores, pensadores, artistas e criativos, que participaram em 26 mesas de escritores, 25 concertos e 13 exposições, ao longo de 11 dias, com mais de 185 atividades.