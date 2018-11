De acordo com a organização, o Parallel Review Lisboa, que “acolherá, ao todo, mais de 50 profissionais internacionais ligados à fotografia contemporânea”, apresenta, “pela primeira vez em conjunto, as seis exposições internacionais exibidas durante o ano 2018, em seis cidades europeias, no âmbito do primeiro ciclo da Parallel – European Photo Based Plataform”, que envolve 16 países da União Europeia, 18 instituições artísticas-membro - nacionais e estrangeiras - e 10 parceiros portugueses.

Assim, até 16 de dezembro, estarão patentes no Polo Cultural de São Vicente: “Action at a distance”, com trabalhos de Emanuel Cerderqvist, Morten Barker e Philipp Meuser, que esteve patente na Hungria em abril, e “The future is ours”, que mostrou na Suécia em setembro fotografias de Jacopo Tomassini, Antonina Gugala, Joshua Phillips, Laura Ramo, Milan Racmolnar, Pedro Koch e Ramona Guntert.

No Mercado de Santa Clara será possível visitar-se “Being/Seeing”, que reúne trabalhos de Andrej Lamut, Sofia Okkonen, Charlotte Mano, Glorija Lizde, Mark McGuiness, Ramora Guntert e Toms Harjo, e esteve patente no Reino Unido em abril, e “Syntropic Surfaces”, que levou trabalhos de Ramona Guntert, Sarunas Kvietkus e Joshua Phillips à Trienal da Fotografia de Hamburgo, na Alemanha, em junho.

No Palácio Sinel de Cordes, espaço da Trienal de Arquitetura de Lisboa, estarão patentes “Rarely pure, never simple”, com trabalhos de Joséphine Desmenez, Livia Sperandio, Nita Vera e Phillipe Meuser, que foi mostrada na Eslovénia em maio, e “Acts of disappearence”, que inclui fotografias de Nuno Barroso, Emanuel Cederqvist, Ida Nissen, Joshua Phillips, Morten Baker e Thomas Wynne e passou pela Polónia em junho.