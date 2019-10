O Museu Nacional da Imigração em Paris e a comunidade portuguesa unem-se para uma homenagem ao fotógrafo que retratou as difíceis condições de vida dos portugueses que chegaram a França nos anos 60 e 70, mas que também viajou até Portugal para imortalizar os primeiros dias da revolução de abril.

A homenagem deste sábado vai contar com o enquadramento histórico e sociológico do historiador Daniel Bastos - que organizou duas obras com as fotografias de Bloncourt - e a socióloga Maria-Beatriz Rocha Trindade, assim como Parcídio Peixoto, da associação Memórias das Migrações, que vão relembrar o papel do fotógrafo para os primeiros emigrantes portugueses em França.

Representando as autoridades portuguesas, a homenagem contará ainda com discursos dos deputados eleitos pelo círculo da Europa, Paulo Pisco (PS) e Carlos Alberto Gonçalves (PSD), do cônsul-geral de Portugal em Paris, António Moniz, e também do embaixador de Portugal em França, Jorge Torres Pereira.

Durante a tarde haverá também projeções das suas fotografias, algumas das quais presentes na coleção do museu francês, assim como do documentário "Por Uma Vida Melhor", da autoria de Carina Branco e Nina da Silva.

A música vai marcar presença através de vários momentos ao som da guitarra portuguesa interpretada por membros da Associação Gaivota, dedicada à disseminação e preservação do fado em França.