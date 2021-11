“Após o primeiro avanço para o novo álbum dos Franz Ferdinand, ‘Hits To The Head’, a banda anuncia a ‘tour’ europeia para 2022 com passagem no Campo Pequeno, a 17 de março”, refere a promotora Everything is New num comunicado hoje divulgado.

O novo álbum da banda, a ser editado em 11 de março de 2022, é “uma coleção dos melhores êxitos dos Franz Ferdinand que mostra o monumental sucesso que conquistaram em todo o mundo durante toda a carreira da banda até à data”.

Os bilhetes para o concerto dos Franz Ferdinand em Lisboa estarão à venda a partir das 10:00 de dia 12 de novembro.