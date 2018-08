Durante vários séculos, a produção de fio de seda teve importância relevante na economia do distrito de Bragança, mas, segundo investigadores, nem sempre foi possível manter a atividade de forma continuada e rentável.

"A régua do tempo mostra que desde o século XIII que a produção de seda começou a ganhar peso. Contudo, a grande expansão dá-se a partir do século XVI, em concelhos como o de Freixo de Espada à Cinta, Bragança, Macedo de Cavaleiros e Mirandela", explicou à Lusa o diretor do Museu do Abade de Baçal, Amâncio Felício.

Em 1.794 havia no distrito de Bragança 232 teares que empregavam 915 pessoas, às quais se juntavam 11 torcedores, 24 tintureiros, numa indústria que absorvia 18% da população ativa deste território.

"O reforço das exportações de seda dá-se partir do século XVI. Contudo, há conjunto de altos e baixos, muito à custa da Santa Inquisição que afetou a produção de seda, nomeadamente por estar ligada a famílias de judeus sefarditas", explicou Amâncio Felício.

Segundo o responsável, o Estado ainda tentou recuperar a produção com a construção do Real Filatório de Chacim, no concelho de Macedo de Cavaleiros, uma tentativa que, no final do século XVIII pretendia revitalizar o setor e aumentar o número de artesãos ligados à produção de seda.

No século XIX, em Mirandela, nascia a Estação de Sericicultura que procurou através de métodos científicos melhorar a qualidade da seda produzida.