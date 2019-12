Nas palavras do co-autor do estudo à agência France-press (AFP) este "novo dispositivo permite 'telefonar' para o lugar onde vivem rãs" em qualquer altura ou lugar. Estas observações acústicas à distância são importantes pois permitem determinar e monitorizar as diferentes espécies de forma remota, de acordo com Adrián Garrido Sanchís, da University of New South Wales, na Austrália.

O FrogPhone vai permitir um maior alcance dos projetos de investigação auditiva e diminuir o custo geral deste tipo de trabalhos. Paralelamente é um dispositivo à prova de água que pode flutuar no meio do habitat natural das rãs e registar "a comunicação" da espécie. No futuro, o objetivo dos investigadores envolvidos passa por aumentar as capacidades do aparelho — de modo a que seja possível gravar outros animais, segundo aponta o Mashable.

O dispositivo, que funciona com energia solar e utiliza as redes 3G e 4G, faz inventários acústicos à distância (por telefone) e, ao mesmo tempo, recolhe dados ambientais, como a temperatura da água e do ar (transmitidas por SMS).

Porém, quando existe a necessidade de realizar observações noturnas (período em que as rãs são mais ativas), os investigadores podem agendar as suas ligações com o FrogPhone com antecedência para posteriormente serem gravadas e analisadas.

De acordo com o artigo publicado na revista Methods in Ecology and Evolution, o dispositivo foi testado "com sucesso" entre agosto de 2017 e março de 2018.