Há muito sarcasmo na proposta deste grupo colaborativo, que pretende explorar os limites entre a arte e a arquitetura, procurando uma interseção entre ambas. O visitante entra numa estrutura totalmente branca, repleta de peças interativas, através do que parece a entrada de uma caverna primitiva, cinzelada a partir de uma peça de poliestireno expandido (EPS).

Uma claraboia esculpida aparece após se subir por uma das aberturas. Sob os pés, bolinhas de espuma são esmagadas.

"Procurámos fazer com que a arquitetura seja acessível e atraente. Parte disto é integrar este conceito de brincadeira", explicou Alex Mustonen, que fundou o Snarkitecture com Daniel Arsham. Ben Porto juntou-se a eles em 2014.

"Gostamos que as pessoas experimentem a arquitetura e o seu enquandramento como as crianças fazem. Idealmente, baixar a guarda para se aproximar de algo de uma maneira nova", completou Mustonen.

A Fun House inclui uma sequência de salas interativas que permitem ao visitante percorrer pelos 10 anos de história do Snarkitecture. Há perspectivas forçadas, ilusão de ótica, profundidades que parecem aumentar ou diminuir, estantes que emergem das paredes e cadeiras inclinadas que se tornam funcionais.

"As pessoas podem levar para casa a ideia de que as coisas mais normais e simples podem ser vistas de diferentes formas. Isso é um sinal de liberdade criativa, e a liberdade é a semente do futuro", comentou a curadora Maria Cristina Didero. O trabalho, feito principalmente com tons monocromáticos, é como uma tábua rasa, onde se está aberto a tudo", assinalou.