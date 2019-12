O prémio Fundação Mário Soares – Fundação EDP 2019 é entregue no sábado, dia do aniversário do antigo Presidente da República e primeiro-ministro Mário Soares, ao investigador Pedro Marques Gomes, pela investigação “Jornais, jornalistas e poder. A imprensa que nasce na revolução e as lutas políticas de 1975”, e que constituiu a tese de doutoramento em História do autor.

A partir da investigação nasceu a exposição “Jornais na Revolução – a imprensa que nasce em 1975”, inaugurada igualmente no sábado.

“A ideia base da exposição é que funcione como uma espécie de fita do tempo do ano de 1975, com os principais acontecimentos do ano, cruzando com as primeiras páginas destes jornais, o que vamos encontrar são vários acontecimentos desse ano a partir de abril, com o surgimento do Jornal Novo, até ao 25 de Novembro, [a operação militar que põe fim ao período revolucionário] ”, disse à Lusa Pedro Marques Gomes.

Em causa estão as publicações Jornal Novo, O Jornal, O Tempo, e A Luta.