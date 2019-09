A entrada, entre as 10:00 e as 19:00 de sexta-feira a domingo, é gratuita, mas exige inscrições que, como sempre, esgotam muito rápido: hoje à tarde, as inscrições na plataforma eletrónica http://galeriasromanas.cm-lisboa.pt/terminado.php já estavam encerradas, uma vez que apenas são admitidos cerca de três mil visitantes.

As Galerias, descobertas após o terramoto de 1755, foram construídas no início do século I, provavelmente no tempo do imperador Augusto, e servem hoje o mesmo propósito de então: sustentar de forma firme os edifícios na zona da Rua da Prata e da Rua da Conceição, na Baixa lisboeta.

Por razões de segurança e de conservação, a estrutura abre duas vezes por ano ao público, por ocasião Do dia Internacional de Museus e Sítios, em abril, e pelas Jornadas do Património, no último fim de semana de setembro.

De acordo com Joana Sousa Monteiro, diretora do Museu de Lisboa, este criptopórtico “é uma estrutura muito bem feita, aliás, brilhante do ponto de vista da engenharia, que permitiu criar uma plataforma horizontal e segura num solo altamente instável, lodoso, com água, para que por cima pudesse ter sido construído um grande edifício de uso público, eventualmente uma plataforma para vários edifícios, tal era a sua dimensão nessa época”.

Lisboa, ou Felicitas Iulia Olissipo, como lhe chamaram os romanos, “era uma cidade francamente importante, sobretudo do ponto de vista económico e comercial”.