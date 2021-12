Os Doodles são a forma de o Google prestar a sua homenagem a algum acontecimento marcante, geralmente recorrendo a pequenos jogos. Nesta semana, em causa está a data em que a pizza foi incluída na lista do Património Cultural Imaterial da Humanidade da UNESCO, é explicado.

"Este jogo de puzzle de pizza apresenta algumas das pizzas mais apreciadas em todo o mundo e desafia-o a fatiar com base no tipo de pizza encomendada. Mas fique atento às coberturas solicitadas e ao número de fatias — quanto mais precisa a encomenda, mais estrelas ganha!", pode ler-se.

Mas o Google deixa também um pouco da história deste prato tão conhecido por todo o mundo. "Embora os pães planos com coberturas sejam consumidos há séculos em antigas civilizações desde o Egipto até Roma, o sudoeste da cidade italiana de Nápoles é amplamente creditado como o local de nascimento da pizza conhecida hoje (massa em camadas com tomate e queijo) no final dos anos 1700. É aqui que começa a história da pizza: uma que é cozida juntamente com séculos de migração global, desenvolvimento económico, e evolução tecnológica", é referido.

"Hoje em dia, estima-se que cinco mil milhões de pizzas (350 fatias por segundo só nos EUA) são consumidas internacionalmente todos os anos. Não importa como se corta, a pizza está aqui para ficar!", aponta o Google.