Richard Zimler junta-se ao É Desta Que Leio Isto no próximo encontro, marcado para dia 20 de abril, pelas 21h.

O livro escolhido para leitura é "A Aldeia das Almas Desaparecidas I - A floresta do avesso", o primeiro volume da mais recente saga do escritor — e um reencontro com a família Zarco.

Nascido em 1956 em Roslyn Heights, subúrbio de Nova Iorque, Zimler escolheu o Porto como novo lar em 1990, onde lecionou na Escola Superior de Jornalismo e na Universidade do Porto durante 16 anos. É onde ainda mora, tendo obtido a nacionalidade portuguesa em 2002.

Foi a partir da Invicta que iniciou uma carreira que já conta com 12 romances publicados, o último dos quais dividido em duas partes: "A Aldeia das Almas Desaparecidas II - Aquilo que procuramos está sempre à nossa procura", acabado de lançar, fecha o díptico iniciado com o volume I.

Zimler conta com uma série de best-sellers bem recebidos tanto pela crítica e como pelo público, como "O Último Cabalista de Lisboa", "O Evangelho segundo Lázaro" ou "Anagramas de Varsóvia".

No seu currículo contabilizam-se vários prémios e distinções, como a bolsa National Endowment of the Arts Fellowship in Fiction em 1994, o Prémio Herodotus (EUA) para o melhor romance histórico em 1998, por "O Último Cabalista de Lisboa", tendo ainda tido cinco romances nomeados para o Prémio Literário Internacional IMPAC de Dublin. Mais recentemente, "Os Dez Espelhos de Benjamin Zarco" foi um dos livros em destaque na 72ª edição dos National Jewish Book Awards, na categoria de Book Club.

O autor publicou também a coletânea de contos "Confundir a Cidade com o Mar" e sete livros para crianças, um dos quais, "O cão que comia a chuva", recebeu o Prémio Bissaya Barreto de Literatura para a Infância de 2018.

Quanto a "A Aldeia das Almas Desaparecidas I — A floresta do avesso" é um regresso de Zimler aos Zarco, família de judeus sefarditas cuja saga atravessa vários séculos.

Nesta obra, é Isaaque Zarco o protagonista e a ação passa-se em 1671. De acordo com a sinopse, este rapaz de nove anos "leva uma existência tranquila na pacata aldeia de Castelo Rodrigo".

"No entanto, nem mesmo esse recanto perdido no Norte de Portugal escapa à sombra de uma força nefasta poderosíssima, que alastra, insidiosa, no peito de uma população até então pacífica. E, em pouco tempo, com o desaparecimento misterioso de uma família amiga e o assassinato de um vizinho, os pilares que haviam sustentado o mundo de Isaaque começam a ruir, pondo em risco a sua própria vida. A avó Flor, velha parteira e curandeira castelhana, revela-lhe então o que ninguém se atrevera a dizer: que ele e a sua família são afinal judeus secretos – e, por conseguinte, sujeitos a denúncias e aprisionamentos", lê-se.

Para se inscrever no encontro basta preencher o formulário que se encontra neste link. No dia do encontro receberá um e-mail com todas as instruções para se juntar à conversa.

