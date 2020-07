Num comunicado hoje divulgado, a FCG anuncia que “o maestro titular da Orquestra Gulbenkian [Lorenzo Viotti] regressa ao Grande Auditório quatro meses após o cancelamento da Temporada de Música devido à pandemia [da covid-19]”, nos dias 23 de julho, às 21:00, e 24 de julho, às 19:00.

“O maestro franco-suíço irá dirigir a Primeira e a Quinta Sinfonias de Beethoven, um programa que vai celebrar do melhor modo o seu reencontro com o público da Gulbenkian Música, no ano em que se comemoram os 250 anos do nascimento do compositor alemão”, lê-se no comunicado.

A FCG refere que “a lotação da sala será reduzida para metade, de modo a cumprir as regras de distanciamento estabelecidas pela Direção-Geral da Saúde para todos os recintos culturais fechados”, e recorda que “é obrigatório o uso de máscara”.

No final de maio, ao fim de dois meses parados por causa da pandemia da covid-19, que ditou o encerramento de salas de espetáculo, os músicos da Orquestra Gulbenkian regressaram aos ensaios, em pequenas formações, para a própria FCG testar protocolos, a pensar na próxima temporada de música.