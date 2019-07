“No fundo, acho que é isso: uma vontade minha muito grande de tentar capturar esta ideia de uma figura que, para mim, é uma espécie de uma estátua que pertence à cidade do Porto. E fez-me pensar em outras coisas: porque é que numa cidade e no Porto todas as estátuas são sempre homens em cavalos, guerreiros conquistadores e de repente há aqui uma figura que toda a gente conhece, que está sempre no mesmo sítio, e que de alguma forma toda a gente a conhece porque vê ali uma espécie de disponibilidade de amor a que todos podem aceder de alguma forma, e isso para mim sempre foi algo que me toca muito”, explicou o cineasta.

“O Verde do Jardim” parte, como nos filmes anteriores, do conflito entre a ficção e a realidade, sublinhou o realizador, para quem a curta-metragem se trata de “uma espécie de retrato lírico” que nasce da ficção para tentar dirigir "uma carta" àquela personagem que é a “guardiã do portal de acesso ao bairro”.

Apoiado pelo Instituto do Cinema e do Audiovisual, “O Verde do Jardim” tem realização, produção, argumento e edição de Diogo Costa Amarante.

A curta-metragem volta a ser exibida hoje, em Vila do Conde.