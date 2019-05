“A gastronomia não é apenas turismo. É, porventura, o melhor escaparate para os produtos agroalimentares andaluzes e, portanto, exerce um enorme poder de arrasto sobre a atividade da indústria agroalimentar sevilhana e andaluza. A cozinha, ao mesmo tempo, propiciou a formação e o empreendimento empresarial gastronómico na cidade, que partiu dos jovens cozinheiros e do conceito dos ‘gastrobares’, ampliando-se também a oferta de restaurantes de grande qualidade na cidade”, salienta.

A diretora comercial da Michelin Travel Partner Espanha Portugal, Mayte Carreño, afirma que “o compromisso das instituições públicas, a qualidade da gastronomia andaluza e a sua aposta na excelência, assim como a importância da Andaluzia e de Sevilha enquanto destinos turísticos de primeira categoria, tornam a capital andaluza no marco ideal para acolher esta grande festa gastronómica”.

Na próxima gala a Michelin pretende “estender uma ponte para o passado”, realizando o evento no Teatro Lope de Vega e o Casino de la Exposición, “dois edifícios que foram construídos para a Exposição Ibero-Americana de 1929.

O jantar da gala contará com criações de vários ‘chefs’ de restaurantes da Andaluzia distinguidos com estrelas, coordenados por Ángel Léon, do restaurante Aponiente (Porto de Santa Maria, três estrelas – classificação máxima).

O evento anual reúne normalmente cerca de 400 convidados, entre autoridades dos governos nacionais, regionais e locais, personalidades da cultura, empresários e mais de cem profissionais da imprensa, além dos ‘chefs’ com três e duas estrelas, “inúmeros com uma estrela” e cozinheiros de restaurantes com a distinção Bib Gourmand e Prato Michelin.

A gala assinalará também os 110 anos do lançamento do guia ibérico, que teve a sua primeira edição em 1910.

Portugal tem atualmente seis restaurantes com duas estrelas (Alma – a novidade da edição deste ano-, Belcanto, The Yeatman, Vila Joya, Ocean e Il Gallo d’Oro) e 20 com uma estrela, três das quais conquistadas na edição de 2019 (A Cozinha, Midori e G Pousada).

Em Espanha, há 11 restaurantes com a distinção máxima, 25 com duas e 170 com uma.