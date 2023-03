O Húmus2023, que regressa após paragem devido à covid-19, foi apresentado hoje em conferência de imprensa na Biblioteca Municipal Raul Brandão, em Guimarães, distrito de Braga, com a presença da vereadora da educação do município vimaranense, Adelina Pinto, e do curador do festival literário, Afonso Cruz, escritor, ilustrador, cineasta e músico, que interveio por videoconferência.

O cartaz deste ano conta com nomes como Álvaro Laborinho Lúcio, Capicua, Carlos Daniel, Carlos Tê, Inês Pedrosa, João Reis e Ondjaki, entre outros criadores, num evento literário que vai decorrer em vários formatos ao longo de quase uma semana, desde conversas, a apresentações de livros, oficinas, poesia, música, cinema, teatro e exposições.

Para a vereadora da educação da Câmara de Guimarães, a cidade “é um território de cultura” e uma das vertentes do Húmus é, como afirmou, alavancar o livro e a leitura junto da população, acrescentando que foi essa a ideia que esteve na origem da criação do festival, em 2017.

Adelina Pinto explica que o festival representa "uma transdisciplinaridade”, um cruzamento de artes, à semelhança do que foi a vida de Joaquim Santos Simões, antigo presidente da Sociedade Martins Sarmento, uma das mais importantes instituições culturais de Guimarães, que esteve ligado a várias artes culturais, e que morreu em 2004.

“Esperamos que seja um Húmus positivo, reflexivo, construtivo e literário”, afirmou a autarca.

O curador do festival, Afonso Cruz, disse, por seu lado, que as bibliotecas são “espaços de silêncios, mas também de palavras”, mostrando-se esperançado que o Húmus2023 sirva para juntar “estes dois mundos”.

Na terça-feira, 07 de março, sob o lema "Poesia e Música", pelas 10:00, assinalando o 31.º aniversário da Biblioteca Municipal Raul Brandão, arranca o festival com uma performance musical, com o tema "Dedicatória", da autoria de Óscar Ribeiro, com a comunidade, seguindo-se a entrega dos prémios do concurso "Instantes Criativos", de escrita criativa e ilustração, da Rede de Bibliotecas Escolares.

Pelas 15:00 haverá a hora do conto, com "Os meus contos para crianças", de Santos Simões, e pelas 21:00, uma sessão de poesia e música: “Escrevo como canto”, com os convidados Carlos Tê e Capicua, a que se seguirá uma performance de Rui Spranger e Isaque Ferreira.

No dia seguinte, sob o lema "Literatura e Cinema", destaque para a iniciativa marcada para as 21:00, também na Biblioteca Raul Brandão, para a "Literatura: a estranheza bela", com os escritores convidados Ondjaki, Inês Pedrosa e Álvaro Laborinho Lúcio, seguindo-se uma atuação de Afonso Cruz e Mariana Correia.

"Cinema e Som" é o mote para quinta-feira, 09 de março, dia em que, pelas 21:00, arranca um encontro com João Reis, Catherine Morisseau, Miguel Lima e Tiago Guedes, após o qual os presentes podem assistir a uma performance de Catherine Morisseau.

Na sexta-feira, pelas 18:30, sempre na Biblioteca Raul Brandão, tempo para o "Teatro e o Desporto: a finta, a fita e a mentira", com a presença de Carlos Daniel, Rui M. Silva e Patrícia Portela.

No sábado e no domingo, 11 e 12 de março, são dias em que, sob o mote "Traz um amigo também", vão decorrer várias iniciativas ligadas ao teatro e à música, com exposições.

Este ano comemora-se o 155º aniversário de nascimento de Raul Brandão, patrono da Biblioteca Municipal, que comemora o seu 30.º aniversário, em 07 de março.