O vocalista e guitarrista Lindsey Buckinghman vai deixar a banda Fleetwood Mac, ao fim de mais de 40 anos, anunciou na segunda-feira o grupo anglo-americano.

Os Fleetwood Mac afirmaram que o músico, de 68 anos, não estará presente na digressão de despedida e que será substituído por Neil Finn (Crowded House) e Mike Campbell (Tom Petty and the Heartbreakers).

"Lindsey Buckingham não vai atuar com a banda nesta digressão. A banda deseja o melhor a Lindsey", de acordo com o comunicado divulgado na segunda-feira.

Na digressão vão participar os restantes membros do grupo: Stevie Nicks, Christine McVie, Mick Fleetwood e John McVie.

Lindsey Buckingham juntou-se à banda de rock em 1974 com a então namorada Stevie Nick. Os dois foram, durante as quatro décadas seguintes, os rostos, as vozes e os autores de êxitos como "Go Your Own Way", "Tusk" e "The Chain".

O músico já tinha deixado a banda em 1987, mas regressou em 1996, tendo permanecido até agora no grupo.

Desconhecem-se os motivos desta separação.

No ano passado, Buckingham lançou um álbum e tocou em vários espetáculos com Christine McVie, dos Fleetwood Mac.