Melhor praia para ir em família

Em 2015, a praia de São Martinho do Porto foi considerada a “Melhor praia para ir em família”. Mas São Martinho sempre foi uma praia de famílias – as fotos a preto e branco registam as famílias com 10 filhos no areal (as águas são seguras para banhos), recortado pelas barracas enfileiradas, grande parte delas alugadas de ano para ano, e umas quantas “heranças” de família. E ainda há quem se recorde das empregadas fardadas que, dos casarios, vinham entregar os lanches às crianças, na praia.

Os tempos mudaram. Com a recente morte de Cecília, ícone desta praia que aqui vendeu bolas de Berlim durante mais de 40 anos, as bolas com creme nunca mais terão o mesmo sabor. Mas as maravilhas da baía estão intactas: Nuno Guerra fala-nos dos passeios de bicicleta no paredão e até Salir, convida-nos a pisar as dunas de areias finas e a ir até Alfeizerão, à casa de chá, comprar o típico pão de ló.

Lazer e bem-estar. Ramalho Ortigão já se mostrava conhecedor dos benefícios de São Martinho do Porto: «Pelo simples facto da residência à beira-mar, o apetite aumenta, a digestão opera-se mais regularmente e mais rapidamente, a respiração exerce-se com mais atividade, o sistema nervoso sobre-excita-se.»

Por estas e por outras, começamos com El-Rei Dom Carlos e fechamos com o falecido médico Sílvio Rebelo: “para veraneio, São Martinho ou a Itália”.

Este é um artigo da autoria de Paula Santos do projeto Desculpas para Ler.