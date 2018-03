De acordo com a lista divulgada pela DGLAB, entre as obras escolhidas contam-se "As três vidas", de João Tordo, "A doença, o sofrimento e a morte entram num bar", de Ricardo Araújo Pereira, "Vamos comprar um poeta", de Afonso Cruz, "A costa dos murmúrios", de Lídia Jorge, e "Uma menina está perdida no seu século à procura do pai", de Gonçalo M. Tavares.

Os livros serão traduzidos para espanhol no âmbito de um programa especial de apoio à tradução, à ilustração e à edição, criado pelo Instituto Camões e pela Direção Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas (DGLAB).

Do universo da literatura para crianças e jovens, o programa apoiará a tradução e edição de, entre outros, "Mary John", de Ana Pessoa, "A rainha do norte", de Joana Estrela, e "Eu quero a minha cabeça!", de António Jorge Gonçalves.

As obras serão publicadas sobretudo no México, mas também na Argentina, no Chile, na Colômbia, no Perú, no Uruguai e na Venezuela.

A Feira Internacional do Livro de Guadalajara decorrerá de 24 de novembro a 02 de dezembro e Portugal será o país convidado.

Em entrevista recente à agência Lusa, a comissária da participação portuguesa na feira, Manuela Júdice, explicou que o objetivo é promover o livro e a cultura portuguesas, mas também a economia, as exportações e o turismo.

As bases programáticas da participação de Portugal serão, em primeiro lugar, o texto, a presença de um certo número de escritores, de editores, de cientistas e uma série de espetáculos, tudo isto com um orçamento de 2,5 milhões de euros.

A participação de Portugal como país convidado da Feira do Livro de Guadalajara em novembro acontecerá cinco anos depois de as letras e a cultura portuguesas terem estado em destaque na Feira do Livro de Bogotá, na Colômbia.

Em 2017, Portugal foi país tema da Feira do Livro de Madrid. Em 2021 estará em destaque na Feira do Livro de Leipzig, na Alemanha.