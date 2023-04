O ator Jamie Foxx tem estado hospitalizado desde o dia 11 de abril. A filha adiantou, num post no instagram, apenas que tinha sofrido complicações médicas e que estava a caminho da recuperação. Desde então as notícias acerca do ator norte-americano não têm existido. Agora, o seu amigo, Martin Lawrence tornou público que o ator está a melhorar.

Martin Lawrence aproveitou o momento em que recebia uma estrela, no passeio da fama de Hollywood, para dizer aos jornalistas que o amigo "estava a melhorar".

Sem revelar o que terá acontecido, acrescentou que tem rezado por ele "todas as noites, desejo-lhe o melhor. É um dos melhores que temos em Hollywood". O momento era para celebrar a carreira de Martina Lawrence, mas antes de regressar a si disse acerca do amigo que "não é só um óptimo entertainer, é uma boa pessoa".

Antes de ser internado Jamie Foxx estava em Atlanta a gravar a nova comédia da Netflix, onde contracena com Cameron Diaz. "Back in Action", estava já envolto em mediatismo por significar o regresso da atriz aos ecrãs, quase uma década depois.

Jamie Foxx, que em 2005 venceu um Óscar pelo seu papel na biopic Ray - sobre a vida de Ray Charles-, ainda estará hospitalizado. Esta é a primeira notícia desde o incidente, sendo que os seus representantes tinham dito que para já não fariam comentários.