O clube de leitura "É Desta Que Leio Isto" vai discutir livros para entender a América durante este mês de outubro. Em parceria com a Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento, vamos ler e conversar sobre quatro livros que nos ajudam a perceber um país que se prepara para uma das mais importantes eleições da sua história. E vamos também oferecer livros a quem participar - no total, teremos 500 livros para distribuir por quem participar nas sessões.

Na primeira conversa o jornalista Francisco Sena Santos e o analista Bernardo Pires de Lima vão discutir a obra "A Conspiração Contra a América", de Philip Roth.

O livro conta-nos a história de um cenário hipotético em que um famoso herói da aviação e isolacionista fanático, Charles Lindbergh, derrota esmagadoramente Franklin Roosevelt nas eleições presidenciais de 1940. Conhecido por ser um antissemita, Lindebergh negoceia um pacto cordial com Adolfo Hitler, cuja a conquista da Europa e cuja virulenta política antissemita parece aceitar sem dificuldade.

Para participar na conversa e habilitar-se a ganhar livros basta participar na sessão através dos formulários de inscrição listados abaixo:

- 15 de outubro, 21h30: A Conspiração Contra a América, de Philip Roth (inscreva-se através deste link)

Pode ainda acompanhar esta e outras discussões no grupo no Facebook que conta já com mais de 600 membros.

Adicionalmente, pode também participar nos restantes encontros (e habilitar-se a ganhar livros) inscrevendo-se através dos formulários listados abaixo:

- 22 de outubro, 21h: Americanah, de Chimamanda Ngozi Adichie (inscreva-se através deste link)

- 29 de outubro, 21h: Correções, de Jonathan Franzen (inscreva-se através deste link)

- 2 de novembro, 21h: Viagem ao Sonho Americano, de Isabel Lucas (inscreva-se através deste link)