O momento em que aparecem o filho mais novo de Carlos III e a mulher decorreu no terceiro episódio da mais recente temporada da sitcom norte-americana, que foi transmitido no passado domingo, 22 de outubro, e onde é feita uma sátira ao contrato de 100 milhões de dólares (94 milhões de euros) que assinaram com a Netflix, sem produzirem grandes quantidades de conteúdo.

No episódio, o protagonista Peter Griffin surge a fazer uma comparação com o casal quando pensa em formas de recuperar o dinheiro que lhe é devido e diz: “Não faz mal, vou fazer tudo sozinho, tal como Meghan Markle e o príncipe Harry”.

De seguida, o casal aparece deitado junto a uma piscina quando um mordomo surge com um envelope e diz que está ali para dar aos duques de Sussex os “milhões da Netflix que ninguém sabe para o que são”.

Em resposta, Harry rejeita o envelope, e diz-lhe para o colocar “junto dos outros”.

A cena termina com Meghan a dizer que "está na hora de fazer a publicação diária de 250 mil dólares no Instagram para o Del Taco".

Uma intervenção a que o marido responde: “Não devia ter saído daquele disparate inventado”.

Recorde-se que, até hoje, o casal lançou na Netflix a série documental 'Harry & Meghan', na qual revelaram pormenores dos bastidores da sua saída do núcleo sénior da família real britânica, e Harry lançou o documentário "Heart of Invictus", sobre os jogos para veteranos militares que ajudou a fundar.

Para além disso, sabe-se que estão a adaptar para filme o romance 'Meet Me At The Lake', de Carley Fortune, projeto pelo qual receberam mais três milhões de dólares (2.8 milhões de euros).