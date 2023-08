Desta vez, os Duques de Sussex terão comprado os direitos do livro best seller 'Meet Me At The Lake', de Carley Fortune, com o objetivo de produzirem o filme para a Netflix, segundo avança o jornal britânico The Sun.

A grande mudança no estilo de produções do casal, ultimamente mais dedicados a documentários sobre a sua vida e da família real, acontece numa altura em que tentam reconstruir a sua reputação mediática após terem terminado o contrato com o Spotify.

De acordo com fontes obtidas pelo jornal britânico, os direitos do livro custaram ao casal cerca de 3,4 milhões de euros.

Citada pelo New York Post, a autora do livro revelou: “Estou muito feliz por trabalhar com a Netflix e Archewell [Associação de Harry e Meghan] para trazer 'Meet Me at the Lake' para o cinema”, disse Fortune. Acrescentou ainda que “a história de amor de Will e Fern é muito querida para mim e não consigo imaginar uma parceria mais perfeita”.

O livro retrata uma história de amor sobre um casal que se conhece por volta dos 30 anos, com parecenças com o relacionamento do duque e da duquesa na vida real.

O romance vendeu cerca de 37.000 cópias apenas na primeira semana do seu lançamento, em maio, e toca em temas como um trauma na infância devido à perda de um dos pais num acidente de carro, saúde mental e depressão pós-parto.

Aborda ainda cenas de sexo explícitas e o uso de drogas. A ação passa-se perto de Toronto, no Canadá, onde Meghan morava quando começou a namorar Harry.

Comprar os direitos do livro é o primeiro grande acordo que o casal fechou desde que perdeu o contrato de 20 milhões de dólares (18 milhões de euros) com o Spotify.

É também a primeira vez que a Archewell Productions, empresa de produção de conteúdo criada pelo casal, paga para transformar um romance num drama fictício, como parte do seu acordo com a Netflix, que se pensa estar em avaliado em mais de 80 milhões de euros.