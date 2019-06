Celebra-se hoje o Dia do Pai no Reino Unido e Harry e Meghan decidiram assinalar a data partilhando uma imagem do pequeno Archie. Não foi o único momento entre pai e filho partilhado hoje pela família real, mas o facto é que foi o que teve mais sucesso: em menos de uma hora já a imagem tinha mais de meio milhão de "gostos".

"Feliz Dia do Pai", pode ler-se na publicação da conta oficial dos Duques de Sussex onde se vê Archie, o primogénito de Harry e Meghan, a agarrar o dedo — que presumimos — será do pai. Ainda nem uma hora tinha a partilha e mais de 600 mil pessoas fizeram questão de colocar o seu "gosto" ou coração na imagem, além dos quase dez mil comentários. Archie Harrison Mountbatten-Windsor nasceu na madrugada de 6 de maio, com 3,3 quilogramas. "O duque de Sussex estava presente para o nascimento", sublinhou no dia o Palácio de Buckingham. O bebé é o sétimo na linha de sucessão no trono, atrás do Príncipe de Gales, o Duque de Cambridge, os seus filhos — o Príncipe George, a Princesa Charlotte e o Príncipe Louis — e o Duque de Sussex. O mais novo bebé real é o oitavo bisneto da Rainha Isabel II. Mas Archie não foi o único a ter sucesso nas redes sociais hoje. O Kensington Palace também partilhou duas imagens para assinalar a data: William e o pequeno Louis e William com o pai Charles. Louis Arthur Charles nasceu a 23 de abril de 2018, pelas 11h00, com 3,8 quilogramas. Este é o terceiro filho do casal real William e Kate. O seu nome, anunciado a 27 de abril, presta homenagem ao tio-bisavô do príncipe, Louis Mountbatten, assassinado pelo IRA em 1979, e Charles é o nome do pai de William — que também marcou presença nesta celebração online. Louis tem o título de príncipe, já que, em 2012, a rainha Isabel II mudou as normas para assegurar que todos os filhos de William tenham o mesmo título, e não apenas o primogénito. O recém-nascido, quinto na linha de sucessão, mesmo sendo rapaz não irá retirar a sua irmã Charlotte na ordem de sucessão graças à reforma adotada em 2011, antes do nascimento do primeiro filho dos duques de Cambridge, o príncipe George.