Depois de um esgotado concerto no Altice Arena onde encerrou, no final de julho, a digressão europeia (recorde aqui a reportagem do concerto), Harry Styles tem nova data no nosso país em 2023, desta vez no Passeio Marítimo de Algés.

Os bilhetes para o concerto, a 18 de julho, serão colocados à venda na próxima sexta-feira (2 de setembro), a partir das 10h00, em everythingisnew.pt e nos locais habituais.

Haverá ainda uma pré-venda para todos os inscritos na newsletter da Everything Is New, de acordo com a promotora, no dia 1 de setembro às 10h00, com duração de 24h00. A inscrição é feita através do site e o código enviado no dia 31 de agosto.

As Wet Leg Band estão confirmadas para a primeira parte do espetáculo inserido na "Love On Tour", que terá 19 concertos.

Valor do bilhetes, que incluem 1€ de donativo para APOIARTE - Casa do Artista:

Jonny's Place - 150 euros

Hollywood - 150 euros

Bishopsgate - 150 euros

Front Pitch - 110 euros

Green Sector - 81 euros

Mobilidade Condicionada- 81 euros

Harry Styles, de 28 anos, fez parte dos One Direction, grupo que nasceu de um programa televisivo de talentos musicais. Depois de uma pausa do grupo anunciada em 2016, Harry Styles lançou um álbum de estreia a solo, homónimo, no ano seguinte. Em 2019, lançou o álbum 'Fine Line', que inclui temas como 'Adore you' e 'Watermelon sugar' e, em 2022, 'Harry's House'.