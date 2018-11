“Tenho noção que todos vamos sentir esse peso da responsabilidade e agora é encarar isso como uma motivação. Tivemos essa sorte de termos uma segunda estrela tão rapidamente e agora é aceitar isso como um desafio também para continuarmos a fazer o que fizemos até agora”, comentou Sá Pessoa à Lusa, em Lisboa, após o anúncio da edição de 2019 do Guia Michelin Espanha e Portugal.

“Não temos de ter medo de continuar a fazer o nosso caminho e, acima de tudo, não devemos começar a pensar que temos de fazer diferente”, salientou.

Sá Pessoa, que há dois anos recebeu a primeira estrela ('cozinha de grande fineza, compensa parar') no Alma, que estava aberto há menos de um ano, afirmou que a atribuição da segunda estrela ('cozinha excecional, vale a pena o desvio') foi “uma surpresa total”.

“Trabalhámos para isso, obviamente, acho que evoluímos muito, mas também tínhamos a noção de que podia ser cedo”, disse, referindo que recentemente a equipa do Alma passou por “mudanças grandes”, com uma aposta na melhoria do serviço, da oferta de vinhos e da experiência do cliente na mesa.