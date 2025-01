O livro, publicado em janeiro de 1929 no jornal belga, Le Petit Vingtième, faz parte das obras que foram consideradas para entrarem no domínio público por alguns académicos americanos no dia 1 de janeiro de 2025.

O Centro de Estudos para Domínio Público da Faculdade de Direito da Universidade de Duke, na Carolina do Norte, publica a cada ano uma lista, que este ano reúne criações de 1929.

Os EUA têm a particularidade de proteger as obras apenas após 95 anos da sua publicação, sem considerar a data de morte do autor.

Duke "baseou-se na data da primeira publicação na Bélgica", escreveu num comunicado a fundação Hergé.

No entanto, segundo outras fontes, incluindo as americanas, a duração dos direitos autorais nos EUA deveria começar a partir da primeira publicação no seu território (...). A questão está, portanto, longe de ser resolvida", acrescentou.

Hergé teve que esperar até 1959 para ver Tintin a ser publicado nos EUA. Este ano, a editora Golden Press publicou quatro volumes ao mesmo tempo.

Em relação aos "sovietes", a primeira tradução em inglês é ainda mais recente: 1989, feita por um editor britânico.

Em muitos outros países da Europa e no Canadá, a banda desenhada continua protegida pelos direitos de autor até 1 de janeiro de 2054, ou seja, 70 anos após da morte de Hergé, em março de 1983.

Em “Tintim no País dos Sovietes”, onde o famoso repórter viaja para Moscovo, Hergé retrata a violência e a corrupção do regime comunista instalado pela Revolução de 1917.

Este é um dos volumes menos populares da série, assinado por um autor de apenas 22 anos de idade.

Os herdeiros de Hergé são a viúva Fanny Vlamynck, de 90 anos, e o segundo marido da mesma, Nick Rodwell, 72 anos.