Tal como o filme, lançado em 2008, o musical conta a história divertida de uma mãe, uma filha e três possíveis pais numa paradisíaca ilha grega, ao som das músicas intemporais dos ABBA.

Desde a sua estreia no West End, em Londres, há mais de 25 anos, 'MAMMA MIA!', já conquistou mais de 70 milhões de pessoas em todo o mundo, e é um verdadeiro fenómeno internacional. A Portugal chegou pela primeira vez em 2016 e regressa agora quase uma década depois.

"Três Pancadas": a nova Newsletter com tudo sobre teatro inclusive bilhetes para espetáculos A Newsletter "Três Pancadas" irá trazer todas as novidades do mundo do teatro, nomeadamente reportagens, crónicas e entrevistas, bem como a agenda dos próximos acontecimentos no mundo do espetáculo. Todos os meses abrirá a cortina para os palcos e as três pancadas de Molière dão início às leituras para que não se perca pitada das artes de palco. Para subscrever basta colocar o e-mail neste formulário abaixo ou neste link.

A música e as letras de 'MAMMA MIA!' foram escritas por Benny Andersson e Björn Ulvaeus, membros da banda sueca. O guião foi escrito por Catherine Johnson, dirigido por Phyllida Lloyd e coreografado por Anthony Van Laast. A produção é concebida por Mark Thompson, a iluminação por Howard Harrison, o design de som por Andrew Bruce & Bobby Aitken e a direção musical, materiais adicionais e arranjos por Martin Koch.

O espetáculo em Portugal será inglês e legendado em português, estando a organização a cargo da promotora UAU.

O musical vai estar no Campo Pequeno (Lisboa) e no Coliseu do Porto de 20 a 25 de maio de 2025 e de 28 de maio a 1 de junho, respetivamente. Os bilhetes serão colocados à venda no dia 7 de junho, pelas 10h, na ticketline.