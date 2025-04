Trata-se do desafio 'Castelo em Chamas' um evento realizado pelos Bombeiros Voluntários de Aljezur, com o objetivo de dar a conhecer uma atividade dos bombeiros, através de uma prova de resiliência.

Os participantes iniciam o desafio no Jardim da Liberdade, junto à ribeira de Aljezur, com uma altimetria de 9m passam pelo castelo com cerca de 75m de altitude e terminam no ponto de partida, num percurso de 1111 metros serpenteando as ruas e o cerro do castelo da vila de Aljezur. O trajeto é realizado com vários equipamentos de combate a fogos, nomeadamente: capacete, cógula, blusa técnica, dólman, calças, botas, etc.

Luís Filipe Silva, sub-chefe do quadro de honra dos Bombeiros Voluntários de Caldas das Taipas, diagnosticado com Parkinson e fibromialgia, participou, este sábado. A "história de resiliência e superação" foi divulgada num vídeo pela Liga dos Bombeiros Portugueses (LBP).

Numa nota, divulgada nas redes sociais, a Liga dá conta que Luís Filipe Silva foi "diagnosticado aos 44 anos com a doença de Parkinson e, posteriormente, também com fibromialgia".

Apesar de a doença o ter obrigado a deixar "o quadro ativo", Luís Filipe Silva "nunca deixou a profissão" e "continua a ajudar a população idosa e as pessoas com deficiência".

"Quero provar a todos que apenas preciso de mais tempo para chegar ao topo", diz o bombeiro, citado pela Liga dos Bombeiros Portugueses. "As pessoas doentes ou com deficiência podem demorar mais tempo, mas conseguem fazer o mesmo".

O bombeiro foi ajudado por colegas que já tinham terminado a prova e juntaram-se a ele para este "desafio". "Foi um momento de união, partilha e solidariedade", destacou a LBP.

Veja aqui o vídeo da chegada de Luís Filipe Silva ao fim da prova: