A iniciativa do grupo de teatro “O Nariz” arrancou na sexta-feira com sessões que se mantêm durante esta semana, levando contos a cerca de 1.800 alunos de escolas daqueles dois concelhos e também da Marinha Grande e algumas no distrito de Santarém.

No sábado, o encontro termina com dois espetáculos para público em geral, na Batalha e em Leiria, onde uma das novidades será a presença de Marwa Karimi, jovem afegã que está a viver em Portugal há um ano e que vai contar uma história na sua língua, persa afegão, também conhecido por dari.

A jovem de 23 anos “não é contadora” profissional, explicou à agência Lusa Vitória Condeço, do grupo de teatro. Contudo, foi desafiada a partilhar uma história do seu país perante o público. Vitória Condeço antecipa a “sonoridade incrível” da narração em persa afegão que o público vai ouvir em Leiria.

“A forma de ela contar e a própria língua são fantásticas”, descreve a organizadora, acrescentando que “a história será perfeitamente compreensível”, através de uma introdução e de uma tradução posterior.

Para “O Nariz”, que desde 2003 promove sessões de histórias com contadores locais, nacionais e internacionais, “este será cada vez mais o caminho do Encontro Internacional de Contadores de Histórias”.

“Queremos fazer cada vez mais isto: ter convidados internacionais, a contar histórias na sua língua, para tornar o encontro cada vez mais intercultural”, simultaneamente como “forma de inovar e também de atrair público de outras nacionalidades”.

O grupo de teatro de Leiria aposta nas histórias da tradição oral como veículo para “compreender o mundo e desenvolver o espírito crítico”, convidando “cada ouvinte à reflexão”.

No encontro deste ano participam António Fontinha, Jorge Serafim, Luís Correia Carmelo e Valter Peres (Portugal), Antonella Gilardi (Itália), Fábio Supérbi (Brasil), Rodolfo Castro (Argentina) e Quico Cadaval (Espanha), além da afegã Marwa Karimi.

No sábado, a sessão da tarde decorre no Auditório Municipal da Batalha, a partir das 16:00, com participação de Rodolfo Castro e Antonella Gilardi. À noite, a partir das 21:30, as histórias no Teatro Miguel Franco, em Leiria, são apresentadas por António Fontinha, Luís Correia Carmelo, Valter Peres, Marwa Karimi, Quico Cadaval e Rodolfo Castro.