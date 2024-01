Em causa estava a campanha divulgada na Austrália com o slogan: "Faça as cabeças virar com a moda de regresso às aulas da H&M", com uma imagem de duas meninas com vestidos cinzentos da marca.

Campanha H&M créditos: DR

"Retirámos este anúncio", afirmou um porta-voz da marca, citado pela agência internacional Reuters. "Lamentamos profundamente a pelos danos causados e prestaremos mais atenção à forma como apresentamos as campanhas no futuro", acrescentam.

A agência internacional salienta que os lucros da empresa têm vindo a diminuir de forma significativa face às marcas concorrentes.

Recorde-se que esta não é a primeira vez que marcas de moda retiram anúncios depois de contestação social. Num dos casos mais recentes, em dezembro, a marca Zara foi obrigada a remover uma campanha que mostrava estátuas cobertas por panos brancos, depois de protestos e boicotes pelas semelhanças que tinha com imagens da guerra em Gaza.