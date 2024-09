O filho mais velho do rei Carlos III já tinha mostrado uma barba cuidadosamente aparada no mês passado num vídeo online com a mulher Catherine, a elogiar os atletas britânicos que competiram nos Jogos Olímpicos de Paris2024.

O príncipe de Gales, que costuma aparecer barbeado, provocou uma avalanche de reações ao aparecer na gravação do dia 11 de agosto com uma barba por fazer.

Semanas depois, durante uma viagem à Igreja de Crathie Kirk, perto do castelo de Balmoral, na Escócia, William apareceu novamente sem barba.

Mas esta quinta-feira, o herdeiro do trono, de 42 anos, mostrou a sua discreta barba enquanto visitava uma exposição na Galeria Saatchi, em Londres, que exibe esculturas e fotos inspiradas em experiências de pessoas em situação de sem-abrigo.

Este tema é particularmente polémico tendo em conta que o irmão, o príncipe Harry, afastado da família desde 2020, declarou na sua autobiografia, "Spare", que o irmão mais velho tinha ciúmes da sua barba ruiva, porque como futuro rei não lhe seria permitido ter uma.

Sem medos, o herdeiro ao trono não só arriscou um novo visual como o mostrou em público e partilhou nas redes sociais da família, o que levou a inúmeros elogios dos súbitos e fãs no mundo inteiro.

Esta já não será a primeira vez que o herdeiro ao trono opta por usar barba, como recordou hoje o fotógrafo real Chris Jackson no seu Instagram. Já em 2008 o príncipe tinha aparecido de barba no tradicional passeio de natal da família em Sandringham.

Recorde-se que Harry e a mulher Meghan moram em Montecito, na Califórnia desde que deixaram o cargo de membros seniores da realeza britânica em março de 2020.

No livro publicado em janeiro do ano passado, Harry fez várias afirmações inflamatórias sobre a realeza relacionadas com a sua própria família, nomeadamente o irmão, William, e o pai, o rei Carlos III.

O casal tem tentando refazer a sua vida nos EUA. Recentemente foi anunciado que estão a preparar duas novas séries para a plataforma de streaming Netflix, de acordo com a agência France-Presse.

Uma das séries será sobre culinária e jardinagem, atividades a que Meghan se dedica, e a outra sobre pólo, desporto praticado há muitos anos por Harry e por vários membros da família real.

Esta pareceria com a Netflix já deu origem ao polémico documentário "Harry & Meghan", uma série documental de seis episódios lançada em dezembro de 2022. Porém, estes novos projetos parecem ser muito menos controversos.

*Com AFP