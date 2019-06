O sucessor de “Why Make Sense”, editado em 2015, é apresentado como “um novo capítulo” na carreira da banda, muito por ser o primeiro álbum no qual os Hot Chip recorrem a produtores externos (Phillipe Zdar e Rodaidh McDonald).

“À parte isso [termos tido pela primeira vez produtores externos] não há grandes mudanças no que temos feito, como todas as bandas dizem quando editam um novo disco: ‘estamos orgulhosos deste e achamos que é bom'”, afirmou Joe Goddard, em entrevista à Lusa, em Lisboa, acrescentando que, “em grande parte, [o novo álbum] é uma continuação”.

Assumindo o “grande respeito” que sente por músicos e bandas, como “os clássicos” David Bowie e Madonna, que “conseguem fazer grandes mudanças e, conceptualmente, fazer com que cada álbum pareça muito diferente”, Joe Goddard admite que os Hot Chip não são capazes disso.

“Quando fazemos um disco estamos só a tentar compor as melhores canções que conseguimos e servi-las, com a produção, com tanto sucesso como possível, e acho que fizemos isso bem neste disco, e estes dois produtores amplificaram isso, ajudaram isso, mas sinto como uma progressão natural, consegues ver referências do nosso primeiro álbum”, afirmou o músico.

Depois de tantos anos a trabalharem juntos e chegados “a um bom momento”, para Owen Clarke, “é bom haver alguém que chega e questiona ‘por que é que fazem isto assim’ ou ‘podiam experimentar isto'”.

“Esse tipo de questões nem sempre pode partir de nós, tem de vir de outro sítio, e os dois produtores trouxeram-nos desafios bastante diferentes e questões, foi uma boa experiência e bastante desafiante para nós”, afirmou o músico, também em entrevista à Lusa, em Lisboa.